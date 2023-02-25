Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 14:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki depremlerin ardından taziye ve destek ziyaretinde bulunan Aliyev'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
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