Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, afet bölgesindeki Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa GAP, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Elazığ havalimanlarında 6-24 Şubat tarihlerinde 8 bin 883'ü iç hat ve 1333'ü dış hat olmak üzere askeri ve sivil hava araçlarıyla toplam 10 bin 216 uçuş trafiği gerçekleştirildi.

Söz konusu uçuşların 877'si Kahramanmaraş, 551'i Hatay, 1775'i Gaziantep, 3 bin 95'i Adana, 602'si Şanlıurfa GAP, 988'i Adıyaman, 731'i Malatya, 1062'si Diyarbakır, 535'i de Elazığ havalimanlarına yapıldı.

Bölgeden hava yolu ile tahliyeler 485 bini geçti

Tahliye amaçlı sivil hava araçlarıyla, 6-24 Şubat tarihlerinde, 300 bin 871'i gelen ve 485 bin 775'i giden olmak üzere toplam 752 bin 139 yolcuya hizmet verildi.

Öte yandan depremzedeler için 11 bin 752 to