Bültende, "Bankalar, sermayelerinin binde dördünden fazla bağış yapamayacakları için yaptıkları bağışlar iptal edildi", "Haluk Levent, Ankara'dan üst düzey bir yetkili tarafından arandı ve 'Sana gelen yardımları bize yönlendir' denildi", "Kayseri'de meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremde, bir AVM'nin önündeki yol yarıldı", "Adıyaman'da ayakta kalan fotoğrafçı yok ama kimlik için fotoğraf isteniyor" ve "Google haritadan Hatay'ı sildi" iddialarına yer verildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "Bankalar, sermayelerinin binde dördünden fazla bağış yapamayacakları için yaptıkları bağışlar iptal edildi" iddiasının doğru olmadığı bildirilen bültende, Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesi kapsamında, bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca bir mali yılda yapılabilecek bağış miktarının banka öz kaynaklarının binde 4'ünü aşamadığı belirtildi.

Açıklamada, 17 Şubat'taki Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olağanüstü hal süresince, AFAD'a bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlar tarafından yapılacak bağış ve yardımların, mevcut sınırlamalardan muaf tutulduğu hatırlatıldı.

"Çatlak, depremden 3 ay önce de var"

Bültende, bir televizyon programında geçen, "Haluk Levent, Ankara'dan üst düzey bir yetkili tarafından arandı ve 'Sana gelen yardımları bize yönlendir' denildi" iddiasının da doğru olmadığı belirtilerek, söz konusu iddianın ortaya atıldığı kanalın canlı yayınına telefonla bağlanan Haluk Levent'in, Ankara'dan herhangi bir üst düzey devlet yetkilisinin kendisini aramadığını ve toplanan bağışların AFAD'a verilmesiyle ilgili kendisine herhangi bir talimat verilmediğini açıklayarak iddiaları yalanladığı bildirildi.

"Kayseri'de meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremde, bir AVM'nin önündeki yol yarıldı" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, Google Haritalar'ın sokak görünümü özelliği ile iddiaya konu alan incelendiğinde, çatlağın Kayseri'de 23 Şubat' ta meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremden 3 ay önce de olduğunun tespit edildiği, AVM yönetiminin de iddiaların asılsız olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Adıyaman'da ayakta kalan fotoğrafçı yok ama kimlik için fotoğraf isteniyor" iddiasının da gerçek dışı olduğu ifade edilerek, depremzedelerin kimlik kartı başvurusu gerekmeden geçici kimlik belgesini e-Devlet üzerinden temin edebilmelerinin sağlandığı anımsatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını kaybeden vatandaşlardan, hangi ildeki nüfus müdürlüğüne başvurursa başvursun hiçbir belge, fotoğraf ya da ücret talep edilmediği ve sadece parmak izi doğrulaması ile birkaç dakikada geçici kimlik belgesi düzenlendiği kaydedildi.

" Bu kapsamda 97 bin 893 vatandaşımıza geçici kimlik belgesi düzenlenmiş, 4 bin 381 vatandaşımız ise e-Devlet üzerinden geçici kimlik belgesi almıştır" bilgisinin yer aldığı bültende, afet bölgesindekilerin mağduriyet yaşamaması ve kimlik tespitinin hızlandırılması amacıyla ilk günden itibaren tüm illerde afetzedelerin kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularından ücret alınmaması, sistemde mevcut olması halinde fotoğraf ve imzanın alınmamasına ilişkin tedbirlerin alındığı kaydedildi.

"Google haritadan Hatay'ı sildi" iddiası

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Google haritadan Hatay'ı sildi" iddiasının da gerçek dışı olduğu bildirilen bültende, Google Haritalar uygulamasında, Hatay ve Kocaeli gibi şehirlerin isimlerinin, depremden önce de görünmediği belirtildi.

İddiaya konu görsellerdeki "Hatay" ibaresinin montajla eklendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Anadolu Ajansının Google'dan edindiği bilgiye göre, Hatay ve Kocaeli gibi merkez ilçesi olan şehirler, Google Haritalar'da 'province' şeklinde ifade edilen ve 'alanbölge' anlamına gelen yerler olarak kabul edilmektedir. Google Haritalar, bu gibi alanları haritada isimlendirerek göstermemektedir. Bu uygulamada haritalar yakınlaştırıldığında, bu şehirlerin adlarının sınır belirlemede kullanıldığı görülmektedir."