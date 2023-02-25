Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık olarak afetzedelere yardım eli uzatmak için ilk günden itibaren çalışmalara başladıklarını belirterek, "Öncelikli olarak bakanlığımızın arama kurtarma birimi olan MEB AKUB ekibini oluşturan 4 bin 526 öğretmen, bölgedeki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Ayrıca 149 okul sağlığı hemşiresi de arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Bugün itibarıyla bölgede 2 bin 216 MEB AKUB personeli bu çalışmalara destek vermeye devam ediyor." bilgisini verdi.

Özer, ayrıca bölgede bugüne kadar toplam 35 bin gönüllü öğretmenin destek organizasyonlarında görev yaptığını kaydetti.

Günlük 2 milyon sıcak yemek

Bakanlık olarak depremden etkilenen vatandaşlara temel gıda desteği verdiklerini de ifade eden Özer, şöyle devam etti:

"Depremin hemen ardından bölgeye çevre illerden 1 milyon sıcak yemek gönderildi. Sonraki günlerde ise bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren meslek liselerinde, öğretmenevlerinde, uygulama otellerinde ve seyyar mutfaklarımızda günlük olarak hazırlanan yaklaşık 2 milyon sıcak yemeği her gün 10 ilimizdeki vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Şu ana kadar toplam 27 milyon 951 bin sıcak yemeği vatandaşlarımıza ulaştırmış bulunuyoruz. Şu an deprem bölgesindeki 10 ilimizde 97 seyyar mutfağımız ile 7 mobil fırınımız vatandaşlarımıza hizmet veriyor."

Meslek liselerinde 6 ay önce kurulan ekmek fabrikalarında her gün 1 milyon 800 bin ekmeğin üretilip, deprem bölgesine dağıtıldığını kaydeden Özer, "Şu ana kadar meslek liselerimiz tarafından 26 milyon 570 bin ekmek üretilerek dağıtıldı. Ayrıca bölgeye günlük 200 bin kumanya dağıtılıyor." ifadelerini kullandı.

Meslek liselerinden depremzedelere çadır, battaniye ve uyku tulumu

Özer, bakanlık olarak depremzede vatandaşlara barınma hizmeti desteği sağlandığına da dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"İlk günden itibaren depremzede vatandaşlarımıza okullarımızı, pansiyonlarımızı, öğretmenevlerimizi ve uygulama otellerimizi açtık. Depremin ikinci haftasında 465 bin vatandaşımızın barınma ihtiyacını karşıladık. Öte yandan meslek liseleri, halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerimiz, bütün çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırarak ivedilikle üretim faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda, bölgeye sevk edilmek üzere ilk etapta 1000 adet çadır üretimine başlandı ve 720 adet çadırın teslimi gerçekleştirildi. Yine meslek liseleri, halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinde 76 bin 241 uyku tulumu, 115 bin battaniye üretilerek bölgeye ulaştırıldı."

Bakan Özer, meslek liselerinde 28 bin 804 soba üretilerek, depremzedelere dağıtımının yapıldığını da aktardı. Özer, "Meslek liselerinde üretilen 632 adet yatak, 18 bin adet panço, atkı ve bere vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere bölgeye sevk edildi." açıklamasında bulundu.

Bakan Özer, meslek liseleri tarafından 1200 güneş paneli ile donatılmış konteyner sınıfın üretimine başlandığını ve 50'sinin tesliminin gerçekleştirildiğini de kaydetti.

"1 milyon 750 bin hijyen seti bölgeye ulaştırıldı"

Bakanlığın, deprem bölgesine verdiği medikal ve hijyen desteğine ilişkin olarak da Özer, "Meslek liselerimizde üretilen 4 milyon 705 bin 795 maske, dezenfektan, kolonya ve sıvı sabundan oluşan 1 milyon 750 bin hijyen seti bölgeye ulaştırıldı. Meslek liselerimiz tarafından 240 adet seyyar tuvalet üretimine başlandı ve 90 tanesi bölgeye teslim edildi. Yine meslek liseleri ve halk eğitim merkezlerinde üretilen 25 bin adet medikal önlük ve sedye örtüsü bölgede bulunan hastanelere gönderildi." ifadelerini kullandı.

Özer, ayrıca meslek liselerinde üretilen 500 güneş enerjili şarj istasyonunun da deprem bölgesine sevk edileceğini bildirdi.

"Tüm illerimizde 596 bin 622 öğrenci, öğretmen ve yetişkine psikolojik destek hizmeti sunuldu"

Bakan Özer, depremden doğrudan etkilenen iller başta olmak üzere tüm öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek çalışmalarının yürütüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen 10 ildeki tüm çadır bölgeleri ve toplanma yerlerinde çocuklar için psikososyal destek, oyun ve etkinlik çadırları kuruyoruz. Şu ana kadar 391 tanesini kurduk ve 21 özel eğitim çadırı ile 73 hastane sınıfımızda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Etkinlik çadırlarına 4 bin 267 psikososyal destek kiti ile 1 milyon 159 bin 408 deprem ve psikolojik travma bilgilendirme broşürleri gönderildi. Bu çadırlarda okul öncesi öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ve 4 bin 720 rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımız hizmet vermeye başladı."

Depremden etkilenen illerde görevli rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ile öğrenci, öğretmen ve yetişkinlere yönelik psikolojik ilk yardım çalışmalarının yürütüldüğünü aktaran Özer, bu çalışmalarla 294 bin 912 kişiye ulaşıldığını vurguladı.

Özer, "Ayrıca deprem bölgesinden diğer illerdeki yurt, pansiyon, otel gibi yerlere yerleştirilen öğrenci, veli, öğretmen ve diğer vatandaşlarımız olmak üzere şimdiye kadar 301 bin 750 kişiye Psikolojik İlk Yardım Programı uygulandı. Böylece tüm illerimizde 596 bin 622 öğrenci, öğretmen ve yetişkine psikolojik destek hizmeti sunuldu." ifadelerini kullandı.

Afet bölgesi dışındaki illerde uygulanmak üzere hazırlanan Psikososyal Destek Eylem Planı kapsamında, 71 ilde öğretmen ve veli eğitimlerinin başladığını da belirten Özer, şöyle devam etti:

"Bu eğitimlere şimdiye kadar 954 bin 414 öğretmen ve 3 milyon 425 bin 502 velimiz katıldı. Öğretmen ve veli oturumları tamamlandıktan sonra 71 ilde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilere psikososyal destek kapsamında 'deprem psikoeğitim programı' uygulanacak. Öğrencilere uygulanacak program, duyguları tanıma, duygularla baş etme, güvenlik, umut aşılama, benlik saygısı, sosyal ilişkiler, yardım arama modüllerinden oluşuyor."

Depremzede öğrencilere eğitim seti gönderildi

Bakan Özer, deprem bölgesindeki ve başka illere nakillerini yaptıran öğrencilere her türlü eğitim materyali sağladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Depremzede öğrencilerimizin, velilerinin herhangi bir şekilde öğrencilerimizin kitapları konusunda endişe yaşamasını istemiyoruz. Basımı tamamlanan 7,5 milyon ders kitabı ve 5,5 milyon yardımcı kaynak ile ilk etapta 130 bin kırtasiye setini öğrencilerimize ulaştırmaya başladık. Ayrıca depremzede öğrencilerimizin kırtasiye malzemeleri dahil ihtiyaç duydukları her türlü eğitim materyalini öğrencilerimizin eğitim öğretime başlayacakları tarihe kadar ulaştırmış olacağız. LGS ve YKS'ye hazırlanmak isteyen 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için DYK açmaya devam ediyoruz. Deprem bölgesi dışındaki 71 ilde bulunan ölçme ve değerlendirme merkezlerimizi deprem bölgesindeki ölçme değerlendirme merkezleri ile eşleştirildik. Bu merkezler de LGS ve YKS hazırlıkları için kurulacak DYK'lara, buralarda gönüllülük esasına dayalı olarak görevlendirilecek öğretmenlerimize destek olacak."

Hastane ve Mehmetçik sınıfları

Milli Eğitim Bakanı Özer, 10 ildeki tüm hastanelerde, 1 Mart'a kadar hastane sınıfları açılacağını belirterek, bugüne kadar 73 hastane sınıfının açıldığını aktardı. Özer, bu sınıflarda sadece tedavileri devam eden öğrencilerin değil sağlık çalışanlarının çocuklarının da eğitim görebileceğini kaydetti.

Okul öncesi eğitim çadırları, ilkokul ve ortaokul çadırları kurulduğunu da dile getiren Özer, deprem bölgesinde sürdürülen "her şart altında eğitime devam" anlayışıyla 10 ilde Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle çadır kent ve konteyner kent alanlarında "Mehmetçik Okulları"nı açtıklarını hatırlattı.

Konteyner kentlerde, konteyner sınıflar oluşturmaya başladıklarını belirten Özer, buralarda hızla prefabrik okullar açacaklarını vurguladı.