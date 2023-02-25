İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Saat 13.27'deki deprem, 7 kilometre derinde kaydedildi.

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, depreme ilişkin açıklamasında, "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13:27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar da, 5,3'lük depreme ilişkin, "Bunu bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz." dedi.