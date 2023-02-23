İstanbul Bağcılar'da Albayrak sitesi, 1999 yılından önce inşa edilmişti. Marmara depreminde hasar aldığı belirlendi. Sitenin yapımını, Bağcılar Belediyesi ve TOKİ üstlendi.

Kısa süre önce yeni adıyla, "Şehribağcılar Sitesi"ndeki daireler sahiplerine teslim edildi.

Bağcılar'da daha bir çok mahallede kentsel dönüşüm için düğmeye basıldı. Çünkü ilçedeki yapıların yüzde 72'si 1999 depreminden önce yapıldı. Kahramanmaraş depremlerinden sonra belediye çalışmaları daha da hızlandırdı.

Bağcılar'da kentsel dönüşüm

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir şöyle konuştu:

"Burası yedi yüz on altı konutluk bir büyük bir siteydi. Sekiz yüz yirmi iki daire, artı yirmi beş dükkanlık bir yeni bir yaşam alanına dönüştü. Hem bahçesiyle hem işte bölgedeki nitelikli konut yapısıyla da bölgeye de bu açıdan önemli bir dönüşüm hikayesi de ortaya çıkarmış olduk.

Yaklaşık bir ay içerisinde Bağcılar'ın tamamını ilgilendiren, tamamıyla ilgili yeni bir dönüşüm çalışmalarını nihayete erdirmiş olacağız. Arzu ediyoruz ki artık sokaklardan, direkt bol sokaklı yapılardan daha büyük adalarda daha büyük site yapılarıyla altında otoparkı olan bahçesinde çocukların güvenli bir şekilde zaman geçirebildikleri bir yapıya ilçemiz dönüşsün istiyoruz. Vatandaşımıza biz, toplu bir şekilde Bağcılar'ımızın tamamında bir dönüşümü vaat ediyoruz."

