Artvin’de yoğun kar yağışı sonrası etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin farklı bölgelerinde bir haftadır heyelanlar bitmek bilmiyor. Son olarak ise Artvin- Erzurum karayolu 8. kilometresinde bulunan Deriner-3 Tüneli üzerine heyelan geldi.

Toprak ve kaya parçaları tünelin girişini kapattı. Bölgeye kısa sürede karayolları ekipler sevk edildi. Karayolu trafiğe kapatılırken, ekiplerin heyelan hareketlerinin sona ermesinin ardından çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

İstinat duvarı heyelanla birlikte çöktü

Kentte merkeze bağlı Ortaköy köyü yolundaki beton istinat duvarı, dün akşam meydana gelen heyelanla yıkıldı.

Çöken duvarla taş ve toprak yığınlarının dolduğu yol, ulaşıma kapandı. Ekiplerin iş makinesiyle müdahalesi sonrası yol, temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

İstinat duvarının çökme anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Servis aracının heyelan altında kaldığı görüntüler ortaya çıktı

Dün de Artvin Barajı'nda personel taşımacılığı yapan minibüs Deriner-3 Tüneline geldiğinde yamaçtan kopan toprak ve kaya kütlesi aracın üzerine düşmüştü. Hasar alan servis aracı içinde bulunan 8 yolcudan 4'ü yaralanırken, karayolu trafiğe kapatılmıştı.

Yaşanan olay sonrası kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halinde olan minibüs, tam tünele gireceği esnada üzerine yamaçtan kaya parçaları düştü.

Ağır hasan alan araç ilerlemeyince kayalar aracın üzerine düşmeye devam etti