Kentte yaşayan E.A. telefon görüşmesi yaptığı sırada kendisine hakaretlerde bulunduğu ve daha sonra silahla yaraladığı iddiasıyla S.B'den şikayetçi oldu.

Bunun üzerine şüpheli S.B. hakkında soruşturma başlatıldı. Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi dolayısıyla Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede, şikayetçi E.A. şüpheli S.B'nin, AFAD'ın "Tek Yürek Kampanyası"na 6 bin lira bağış yapması talebinde bulundu.

Teklifi kabul eden S.B'nin bağışı yapması üzerine E.A şikayetini geri çekti.