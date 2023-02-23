Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 20:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taraflar "Tek Yürek Kampanyası"na 6 bin lira bağış koşuluyla uzlaştı
Düzce'de hakaret ve yaralama şikayetiyle görülen dosyanın tarafları arasında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) depremzedeler yararına başlattığı "Tek Yürek Kampanyası"na bağış koşuluyla uzlaşma sağlandı.
Kentte yaşayan E.A. telefon görüşmesi yaptığı sırada kendisine hakaretlerde bulunduğu ve daha sonra silahla yaraladığı iddiasıyla S.B'den şikayetçi oldu.
Bunun üzerine şüpheli S.B. hakkında soruşturma başlatıldı. Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi dolayısıyla Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.
Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede, şikayetçi E.A. şüpheli S.B'nin, AFAD'ın "Tek Yürek Kampanyası"na 6 bin lira bağış yapması talebinde bulundu.
Teklifi kabul eden S.B'nin bağışı yapması üzerine E.A şikayetini geri çekti.
Son Haberler
- 22:22
- 22:03
- 21:42
- 21:39
- 22:15
Sıradaki Haber
Deprem bölgesindeki sanayi yapılarının hasarları incelenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz