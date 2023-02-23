Denizli Organize Sanayi Bölgesinden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde yerleşim alanlarının yanı sıra üretim yapılan binalarda da hasarlar oluştuğu belirtildi.

Denizli'de 2008 yılında PAÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle sanayi yapılarının depremselliğine yönelik bilimsel çalışma yapıldığı kaydedilen açıklamada, benzer bir çalışmanın Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'daki organize sanayi bölgelerinde de yürütüleceği bildirildi.

TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilecek çalışma için PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Murat Şenel başkanlığında 5 kişilik uzman ekip oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, ekibin sanayi yapılarındaki hasarları, yapılardaki proje ve uygulama hatalarını, zemin durumlarını inceleyerek rapor hazırlayacağı anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Şenel, 10 günlük bir çalışma öngördüklerini, hazırlayacakları raporun sanayi yapılarının depremselliği noktasında rehber olacağına inandığını belirtti.