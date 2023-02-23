Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 18:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Defne ilçesinde ilçesinde büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Defne ilçesi açıklarında saat 18.53'te 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 9,76 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 23, 2023
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Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Defne (Hatay)
Tarih:2023-02-23
Saat:18:53:47 TSİ
Enlem:36.088 N
Boylam:36.076 E
Derinlik:9.76 km
Detay:https://t.co/suvPQ5MKWL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Son Dakika Hatay Deprem AFAD
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