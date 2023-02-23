Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta 7,7, Elbistan'da ise 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ da etkilendi. 11 ilde yıkıma yol açan depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında binlerce yaralı enkaz altından çıkarıldı.

Yaralı olarak kurtulanlar, ilk müdahalenin ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki uçak ve helikopterlerle deprem bölgelerine yakın iller ile İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya gibi şehirlere nakledildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ildeki hastanelerde 20 bin 928 vatandaşa sağlık hizmeti sunuldu, 19 bin 54 vatandaş tedavisinin ardından taburcu edildi, 1874 afetzedenin tedavisine de devam ediliyor.