Arife günü Marmara Bölgesi'nin kuzeybatısında kısa süreli ve yerel olmak üzere yağış beklenirken, Marmara'daki diğer yerlerde havanın parçalı bulutlu ve en yüksek sıcaklıkların 33 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bayramın 1. ve 2. günü bölgenin tamamının gök gürültülü yağışlı geçeceği, en yüksek hava sıcaklıklarının 29 ila 32 derece civarında olması bekleniyor.

Bayramın 3. günü ise bölgenin doğu kesimlerinde yağış bekleniyor. Kalan kesimlerde havanın parçalı ve az bulutlu sıcaklıkların en yüksek 28 derece civarında olacağı öngörülüyor.

Bayramın 4. günü bölgenin tamamında ve İstanbul'da yağış beklenmezken, en yüksek hava sıcaklıklarının 27 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.