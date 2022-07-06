Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Orta Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramda yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor

İç kesimlerde mevsim normallerinin altında diğer yerlerde ise mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren ülke genelinde mevsim normalleri civarına yükselecek.

Arife günü ülke genelinde güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olurken, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık değerleri, Ankara'da 31, İstanbul'da 33, Diyarbakır'da 40, İzmir'de 32, Antalya'da 33, Samsun'da ise 27 derece olacağı öngürülüyor.

Kurban Bayramı'nın ilk günü Marmara, Ege'nin kıyı ve kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yurdun kalan kesimlerinde güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık değerleri, Ankara ve İstanbul'da 32, İzmir'de 31, diyarbakır'da 41, Samsun'da 27, İzmir'de 31 derece civarında olacak.

Kuvvetli yağışlara dikkat

Kurban Bayramı'nın ikinci günü (10 Temmuz Pazar), Marmara, Karadeniz, Ege, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kalan yerlerde güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık değerleri, Akara'da 27, İzmir'de 29, Samsun'da 26, Antalya'da 32, Diyarbakır'da 38, İstanbul'da 29, Erzurum'da 32 derece civarında seyredecek.

Kurban Bayramı'nın üçüncü günü (11 Temmuz Pazartesi), yağışlı hava yurdun kuzeyinde etkili olmaya devam edecek. Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, Marmara'nın doğusu ile Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklık değerlerinin yağış alan yerlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ise (12 Temmuz Salı), yağışlı hava yurdu terk edecek. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kısımları dışında yağış beklenmiyor. Ülke genelinde güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Yağışlı havanın yurdu terk etmesiyle birlikte ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek.