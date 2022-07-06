Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle ve teröristle mücadelesi kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan son açıklamaya göre, komandolar, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.

Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.



Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.



Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/3DGs2eFYGw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 6, 2022

Dün de Bakanlık 11'i Suriye'nin kuzeyinde 9'u Irak'ın kuzeyinde 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Böylece 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a ulaştı.