Teröre ağır darbe: 2 günde 40 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 20 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece 2 günde 31'i Suriye'nin kuzeyinde toplam 40 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle ve teröristle mücadelesi kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ediyor.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan son açıklamaya göre, komandolar, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.
Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 6, 2022
Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/3DGs2eFYGw
Dün de Bakanlık 11'i Suriye'nin kuzeyinde 9'u Irak'ın kuzeyinde 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
Böylece 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a ulaştı.