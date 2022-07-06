Milli Savunma Bakanlığı, Derecik/Hakkari bölgesinde askeri araçla gerçekleştirilen intikal esnasında meydana gelen trafik kazası sonucunda Piyade Er Yusuf Gürler'in ağır yaralandığını, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Er Yusuf Gürler için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" notuyla yayımlanan mesajda, şehit Gürler'in fotoğrafı da yer aldı.

