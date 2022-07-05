Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 23:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erdoğan ve Draghi İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi adına düzenlediği özel konserini izledi.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi adına özel konser düzenledi.
Konseri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Mario Draghi de izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konser anısına Draghi'ye, Donizetti Paşa tarafından Sultan Abdülmecid için bestelenen ve 1839-1861 yılları arasında Marş-ı Sultani olarak kullanılan Mecidiye Marşı’nın notlarının bulunduğu tabloyu hediye etti.
Konserde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da davetliler arasında yer aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 00:45
- 00:38
- 00:43
- 00:36
- 00:28
Sıradaki Haber
Türkiye ile Pakistan, savunma ve güvenlik iş birliğini görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz