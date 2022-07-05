Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Hulusi Akar, Türkiye-İtalya 3’üncü Hükümetler Arası Konferansı dolayısıyla Ankara’da bulunan İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke askeri yetkilileri de hazır bulundu.