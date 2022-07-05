Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Hulusi Akar, Türkiye-İtalya 3’üncü Hükümetler Arası Konferansı dolayısıyla Ankara’da bulunan İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede iki ülke askeri yetkilileri de hazır bulundu.
Etiketler: Hulusi Akar İtalya
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