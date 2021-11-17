İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz biçimde bilet düzenledikleri için acente yetkilerine son verilen ancak yabancı kişiler üzerine acente kurup bilet satarak nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

8 ilde uçak bileti satan 46 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Hava yolu şirketi adına usulsüz bilet satan şüphelilerden 36'sı yakalandı. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Büşra Çelik aktardı. pic.twitter.com/S3g2XacC66 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 17, 2021

Hava yolu şirketini 28 milyon lira zarara uğrattılar

Hava yolu şirketini 28 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 8 ilde operasyon gerçekleştirildi. Adreslere yapılan baskında haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 36'sı gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.