Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

"Hepimizin başı sağ olsun"

Emine Erdoğan, "Diriliş şairi, büyük dava ve fikir insanı Sezai Karakoç'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Onun dünya sürgününün bittiği yerde bizim büyük hasretimiz başladı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.