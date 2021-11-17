Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 00:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan; şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
"Hepimizin başı sağ olsun"
Emine Erdoğan, "Diriliş şairi, büyük dava ve fikir insanı Sezai Karakoç'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Onun dünya sürgününün bittiği yerde bizim büyük hasretimiz başladı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.
Diriliş Şairi, büyük dava ve fikir insanı #SezaiKarakoç’un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Onun dünya sürgününün bittiği yerde bizim büyük hasretimiz başladı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 16, 2021
Etiketler: Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan
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