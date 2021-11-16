Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 23:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.
İki lider görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel meseleleri ele aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Ukrayna
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