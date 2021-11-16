Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 21:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu, şehit Ahmet Budak'ın ailesi ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016'da Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Ahmet Budak'ın ailesini kabul etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Ahmet Budak'ın ailesi ile görüştüğü anların fotoğrafını paylaştı.
Fotoğraflarla birlikte mesaj da yayımlayan Soylu, şunları söyledi:
"Şehitlerimizin evlatlarının gülümsemesi her şeye değer. 2016 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen, Şehidimiz Ahmet Budak'ın eşi Münire Hanım, evlatları ve ailesiyle birlikte misafirimiz."
Şehitlerimizin evlatlarının gülümsemesi, her şeye değer...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 16, 2021
2016 yılında PKK'lı teröristler tarafından Şehit edilen, Şehidimiz Ahmet Budak'ın eşi Münire Hanım, evlatları ve ailesiyle birlikte misafirimiz... pic.twitter.com/zZKB2Kl9gC
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu PKK/YPG Terörle Mücadele
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