İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, PKK'lı teröristlerce şehit edilen Ahmet Budak'ın ailesi ile görüştüğü anların fotoğrafını paylaştı.

Fotoğraflarla birlikte mesaj da yayımlayan Soylu, şunları söyledi:

"Şehitlerimizin evlatlarının gülümsemesi her şeye değer. 2016 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen, Şehidimiz Ahmet Budak'ın eşi Münire Hanım, evlatları ve ailesiyle birlikte misafirimiz."