Tüm konut ve iş yerlerine yapılması zorunlu olan ancak isteğe bağlı yapılabilen Zorunlu Deprem Sigortası'nda 2022 yılına ilişkin tarifeler belirlendi.

Yeni tarifelerde azami olarak ödenecek teminat tutarı 268 bin liradan 320 bin liraya çıkarıldı. Herhangi bir afet durumunda konut ya da iş yerinin yıkılması halinde ödenecek teminat tutarı 320 bin lirayı aşamayacak.



Betonarme yapılarda prim toplanırken metrekare birim maliyeti 1268 liradan 1508 liraya, diğer yapı türleri için de 874 liradan 1040 liraya yükseltildi.



Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.