Açık 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.04.2025 11:17

İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün: 3 uçak aynı anda kalkış yaptı

İstanbul Havalimanı'nda eş zamanlı üçlü bağımsız pist dönemi başladı. Yeni sistemle İstanbul Havalimanı'na aynı anda 3 uçak iniş-kalkış yapabilecek. Bu operasyonu Avrupa'da gerçekleştirebilen tek ülke ise Türkiye oldu.

İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün: 3 uçak aynı anda kalkış yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda hava trafiği yönetiminde tarihi bir adım attıklarını söyledi.

İstanbul Havalimanı'ndan "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" bugün aynı anda 3 uçak kalkışıyla başladı.

Uraloğlu, sistemin devreye alınmasıyla pistlerin verimli şekilde kullanılacağına dikkati çekti.

Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanımızın ihtişamını taçlandırıyoruz
Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanımızın ihtişamını taçlandırıyoruz

Üçlü bağımsız pist operasyonuyla İstanbul Havalimanı'nın trafik akışının hızlanacağını ve dinamik kapasitesinin artacağını bildiren Uraloğlu, "Üçlü bağımsız pist operasyonu ABD'de uygulanıyor. İstanbul Havalimanı, Avrupa'da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olacak" ifadesini kullandı.

 

Türk Hava Yolları'na (THY) ait üç yolcu uçağı, aynı anda kalkış yaparak yeni operasyon sisteminin ilk uygulamasını başarıyla gerçekleştirdi. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan sistemin Avrupa'daki ilk örneği olan üçlü bağımsız pist operasyonları sayesinde İstanbul Havalimanı'nın uçuş kapasitesi önemli ölçüde artacak.

Hazırlıklar 2022'de başlamıştı

Uraloğlu, proje çalışmalarına 2022'nin son çeyreğinde başlandığını, 2023 ve 2024 yıllarında Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Türk Hava Yolları işbirliğiyle toplantılar, risk analizleri, emniyet çalışmaları ve simülasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

EUROCONTROL tarafından hazırlanan emniyet analiz raporu doğrultusunda gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yeni hava sahası tasarımı yapıldı, kontrol sistemleri üçlü operasyonlara uygun hale getirildi, havayolu şirketleri bilgilendirildi. Hava trafik kontrolörlerimize yerli ve milli simülatörümüzle eğitimler verildi. Üçlü pist operasyonlarını desteklemek için gereken teknoloji son derece gelişmiş ve karmaşık. Sistem, ileri düzey radarlar, hassas seyrüsefer yardımcıları ve güçlü hava trafik kontrol protokollerini kapsıyor. Tüm bu bileşenler, eşzamanlı operasyonların güvenli şekilde yürütülmesini ve hava ile yer trafiğinin kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Sistem aynı zamanda uçuş rotalarını ve akışlarını öngörmeye yardımcı olan otomatik yapılar içeriyor, pist ihlallerinin önlenmesi ve akıcı trafik yönetimi açısından önemli rol oynuyor."

 


 

ETİKETLER
İstanbul Havalimanı Ulaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Doktorlardan olumlu haberler alıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:26
Güney Kore, yapay zeka tabanlı radar teknolojisini test etti
12:27
Doktorlardan, Önder açıklaması: Genel durumu düne göre iyi
12:28
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 32 Filistinli hayatını kaybetti
12:05
Trump: 2024 kampanyasındaki suikast girişimlerine dair net bilgilendirilmedim
12:06
Bakanı Ersoy: Göbeklitepe markalaşması gereken ürünlerimizin başında geliyor
12:02
İsrail hapishanelerindeki Filistinliler, "akıl almaz" işkenceler görüyor
AFAD'ın ödüllü arama kurtarma köpeği: "Çıtır"
AFAD'ın ödüllü arama kurtarma köpeği: "Çıtır"
FOTO FOKUS
Beyoğlu'nda kapkaç anları kameraya böyle yansıdı
Beyoğlu'nda kapkaç anları kameraya böyle yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ