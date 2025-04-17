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Gündem
TRT Haber 17.04.2025 11:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize kazandırdığı eserler ve yaptığı hizmetlerle geride her zaman hayırla yad edilecek nadide bir miras bırakan 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı aramızdan ayrılışının 32’nci yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize kazandırdığı eserler ve yaptığı hizmetlerle geride her zaman hayırla yad edilecek nadide bir miras bırakan 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı aramızdan ayrılışının 32’nci yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum" dedi. 

 

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