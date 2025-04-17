Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanımızın ihtişamını taçlandırıyoruz

İstanbul Havalimanı'nda üç uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" bugün başladı.

Bu sistem sayesinde İstanbul Havalimanı, Avrupa'da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olurken, dünyada ise ABD'den sonra ikinci ülke olmayı başardı.

Söz konusu operasyonun başlaması dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen "Üçlü Pist Uçuş Operasyonu Başlangıç Töreni"nde konuşan Bakan Uraloğlu, bakanlık olarak 2002'den beri sürdürdükleri sivil havacılık politikalarıyla sektörü özel işletmelere açarak rekabeti teşvik ettiklerini ve havacılıkta hızlı bir büyüme dönemi başlattıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Bu sadece Türkiye için değil, Avrupa havacılığı için de bir ilk olmanın ötesinde küresel havacılıkta da tarihi bir an olacaktır. Gururluyuz, çünkü bu uygulamayı ABD’nin ardından hayata geçiren tek ülke Türkiye oluyor. pic.twitter.com/OQstky1NdT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 17, 2025

İç hatlarda serbestleşmeyi hayata geçirerek bu alandaki rekabetin fitilini ateşlemelerinin sektör için milat olduğunu kaydeden Uraloğlu, geldiklerinden bu yana 26 olan aktif havalimanı sayısını 58'e çıkardıklarını, dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştirirken bu sayıyı 132 ülke ve 352 noktaya yükselttiklerini, iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısını 34,5 milyondan 230 milyonun üzerine ulaştırdıklarını anlattı.

Uraloğlu, Türkiye'nin muhteşem bir vizyon projesi olarak 29 Ekim 2018'de kapılarını açan İstanbul Havalimanı'nın açıldığı günden bu yana ülkenin küresel arenadaki vitrini olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"90 milyonluk yıllık yolcu kapasitesiyle Türkiye'yi küresel havacılığın zirvesine taşıdı. Milyonlarca yolcuyu ağırlayan bu modern yapı, Türkiye'nin ekonomik ve kültürel gücünü dünyaya duyururken, havacılıkta lider bir oyuncu haline gelmesini sağladı. Açıldıktan sonraki ilk senesi olan 2019 yılında 52 milyon üzerinde yolcu ağırlayan havalimanımız, 2023'te ise 76 milyon üstünde yolcuya hizmet verdi. Yıllık 40 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Major Havalimanları kategorisinde 80,1 milyon yolcu ağırlayarak kendi kategorisinde Avrupa'da ikinci, dünya genelinde ise 7'nci sırada yer aldı."

"Kargo taşımacılığında Avrupa'nın zirvesine yerleşti"

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın kargo ve yük taşımacılığında 2024 yılında 1,97 milyon ton yük taşıyarak Avrupa'nın zirvesine yerleştiğini belirterek, "Bu yılın ilk çeyreğinde de 2024'e göre yolcu sayısında yaklaşık 190 bin, uçak trafiğinde ise yaklaşık 1500 adet artış olduğunu görüyoruz. 7-13 Nisan'da havalimanımızda günlük ortalama 1464 uçuş gerçekleşerek Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu" diye konuştu.

Sürekli artış gösteren bu istatistiklerin ve kırılan rekorların İstanbul Havalimanı'nın gücünü ve potansiyelini ortaya koyduğunu dile getiren Uraloğlu, "Şimdi, eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonlarıyla bu küresel gücüne güç katıyoruz. Havalimanımızın ihtişamını taçlandırıyor, küresel havacılığın nabzını tutan bir merkez olarak gücünü artırıyor ve Türkiye’nin sınırlarını aşan vizyonunu kanatlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Küresel havacılıkta tarihi bir adım"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonları"nın bugün resmi olarak başlayacağını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu, sadece Türkiye için değil, Avrupa havacılığı için de bir ilk olmanın ötesinde, küresel havacılıkta da tarihi bir adım olacak. Gururluyuz çünkü bu uygulamayı ABD'nin ardından hayata geçiren tek ülke Türkiye oluyor. Artık İstanbul Havalimanı trafik hacmiyle olduğu kadar operasyonel kapasite ve teknik yeterlilik açısından da küresel havacılığın en üst ligine yükseldi. Bu sistem, aynı anda 3 uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış yapabilmesini sağlayan ileri seviye bir hava trafik yönetim teknolojisidir. Bu sistemle hava trafik akışı hızlanacak, havalimanımızın dinamik kapasitesi önemli ölçüde artacak ve yolcularımıza daha hızlı, daha güvenli bir hizmet sunulacak. İstanbul'un kıtaları birleştiren stratejik konumu, bu yeni yetenekle birleştiğinde, havalimanımız küresel havacılık lojistiğinde daha kritik bir rol üstlenecek."

"Olası gecikmeleri minimuma indireceğiz, yakıt tasarrufu sağlayacağız"

Bakan Uraloğlu, bu önemli projenin temellerinin 2022 yılının son çeyreğinde atıldığını anımsatarak, her aşamanın titiz bir planlama ve işbirliğiyle hayata geçtiğini söyledi.

Havalimanının bu operasyonlara hazır hale gelmesi için Devlet Hava Meydanları İşletmesi, İGA, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve THY temsilcilerinin katılımıyla kapsamlı bir emniyet analizi çalışmasına başladıklarını ifade eden Uraloğlu, bugüne kadar yapılan işlemleri anlattı.

Uraloğlu, bu dönemde hazırlanan dokümanlardan, yapılan analizlerden, hava sahası tasarım çalışmalarından ve yürütülen çalışmalardan bahsederek, "Bu süreçte 500 hava trafik kontrolörümüze yaklaşık 4 bin 500 saatlik eğitim verdik. Bu eğitimlerin 1500 saati teorik, 3 bin saati ise uygulamalı olarak gerçekleştirildi" şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmalarla, "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonları"nın güvenli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için sağlam bir temel oluşturduklarını vurgulayan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımızda aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapması ve daha verimli ve dinamik kapasite yönetimiyle olası gecikmeleri minimuma indireceğiz. Aynı zamanda uçakların gökyüzündeki bekleme süreleri de azalacağından yakıt tasarrufunu da maksimize edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu sistemle İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'daki liderliği daha da pekişecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bu sistemle İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'daki lider konumunun daha da pekişeceğinin altını çizerek, Türkiye'nin havacılıkta küresel liderliğini bir kez daha tüm dünyaya göstereceğini bildirdi.

Atıl bir araziyi küresel bir havacılık merkezine dönüştüren bu projenin Türkiye'nin vizyonunu tüm dünyaya gösterdiğini dile getiren Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul Havalimanı, sadece bir ulaşım merkezi olmanın ötesine geçerek, Türkiye'nin güçlenen sesini tüm dünyaya duyuran bir sembol haline geldi ve şimdi eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonlarıyla sadece ülkemizin değil, küresel havacılığın da parlayan yıldızı oldu. Türkiye'yi havacılıkta dünyanın en üst ligine taşıdı. Bu muhteşem başarı, tüm paydaşlarımızın, özverili çalışanlarının alın teriyle yoğrulmuş ortak bir zaferdir. Türkiye'nin havacılıktaki vizyonunu zirveye taşıyan ve dünya havacılık tarihine altın harflerle kazınacak bir başarıdır. İstanbul Havalimanı, bu yeni adımla gökyüzünde tarih yazmaya devam edecektir."

Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla eş zamanlı olarak 3 uçak kalkış yaptı

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu ve beraberindekiler İstanbul Havalimanı Trafik Kontrol Kulesi'ne geçti.

Burada yapılan hazırlıkların ardından Uraloğlu, kalkışa hazır olan uçakların pilotları ile konuştu.

Uraloğlu sırayla 34, 35 ve 36 sol pistlerde yer alan THY uçaklarının pilotlarına kalkışa hazır olup olmadıklarını sordu.

Pilotlardan hazır olduklarına dair cevapları alan Uraloğlu, "Türk Hava Yolları 3XRH, Türk Hava Yolları 6528, Türk Hava Yolları 2ST, rüzgar sıfır 40 dereceden 8 nat. 34 sol, 35 sol ve 36 sol pistlerinden kalkış serbest, iyi uçuşlar. Dünyada ABD'den sonra ilk kez gerçekleştireceğimiz 3 pistten bağımsız üçlü iniş kalkışa başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bu talimatın ardından İstanbul Havalimanı'nda üç uçağın birbirinden bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" başladı.

Türkiye, bu sayede ABD'nin ardından söz konusu uygulamanın hayata geçirildiği ikinci ülke oldu.