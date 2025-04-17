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Gündem
AA 17.04.2025 09:33

İstanbul Havalimanı'nda aynı anda 3 uçak iniş veya kalkış yapabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndan "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu"nun bugün başlayacağını vurgulayarak, "Bu sistemle, İstanbul Havalimanı'nda aynı anda üç uçak birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış gerçekleştirebilecek" dedi.

İstanbul Havalimanı'nda aynı anda 3 uçak iniş veya kalkış yapabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul Havalimanı'nda hava trafiği yönetiminde tarihi bir adım attıklarına işaret etti.

İstanbul Havalimanı'ndan "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu"nun bugün saat 10.00'da başlayacağını belirten Uraloğlu, "Bu sistemle, İstanbul Havalimanı'nda aynı anda üç uçak birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış gerçekleştirebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda aynı anda 3 uçak iniş veya kalkış yapabilecek

Uraloğlu, sistemin devreye alınmasıyla pistlerin verimli şekilde kullanılacağına dikkati çekti.

Üçlü bağımsız pist operasyonuyla İstanbul Havalimanı'nın trafik akışının hızlanacağını ve dinamik kapasitesinin artacağını bildiren Uraloğlu, "Üçlü bağımsız pist operasyonu ABD'de uygulanıyor. İstanbul Havalimanı, Avrupa'da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olacak." ifadesini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nda aynı anda 3 uçak iniş veya kalkış yapabilecek

Hazırlıklar 2022'de başladı

Uraloğlu, proje çalışmalarına 2022'nin son çeyreğinde başlandığını, 2023 ve 2024 yıllarında Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Türk Hava Yolları işbirliğiyle toplantılar, risk analizleri, emniyet çalışmaları ve simülasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

EUROCONTROL tarafından hazırlanan emniyet analiz raporu doğrultusunda gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yeni hava sahası tasarımı yapıldı, kontrol sistemleri üçlü operasyonlara uygun hale getirildi, havayolu şirketleri bilgilendirildi. Hava trafik kontrolörlerimize yerli ve milli simülatörümüzle eğitimler verildi. Üçlü pist operasyonlarını desteklemek için gereken teknoloji son derece gelişmiş ve karmaşık. Sistem, ileri düzey radarlar, hassas seyrüsefer yardımcıları ve güçlü hava trafik kontrol protokollerini kapsıyor. Tüm bu bileşenler, eşzamanlı operasyonların güvenli şekilde yürütülmesini ve hava ile yer trafiğinin kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Sistem aynı zamanda uçuş rotalarını ve akışlarını öngörmeye yardımcı olan otomatik yapılar içeriyor, pist ihlallerinin önlenmesi ve akıcı trafik yönetimi açısından önemli rol oynuyor."

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