Açık 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.04.2025 08:46

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen 'NARKOKAPAN-ANKARA' operasyonunda 525 torbacının gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Narkokapan-Ankara" operasyonuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü." ifadesini kullandı.

 

Saha çalışmaları ve analizleri büyük bir titizlikle gerçekleştirdiklerini, şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledikleri bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

6 ay boyunca takip edildiler

"İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik. Ve bu sabah düğmeye bastık. Bugün sabah 05.00'te başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik. Operasyona 4 bin 768 polisimiz, 1461 ekibimiz, 40 özel eğitimli dedektör köpeğimiz, 4 İHA'mız ve hava destek unsurlarımız katıldı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü. 626 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledik."

Yerlikaya, operasyona katılan personeli tebrik ederek, uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu ve buna cüret eden zehir tacirleriyle kararlı mücadelenin süreceğine işaret etti.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Beşiktaş Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 11 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:30
TBMM, Filistin’e destek için 13 ülkenin parlamentolarını buluşturacak
10:32
Bakan Uraloğlu: İstanbul Havalimanımızın ihtişamını taçlandırıyoruz
10:25
TPAO'nun Van'da petrol arama çalışması sürüyor
10:21
Konut Fiyat Endeksi martta arttı
10:19
Brent petrolün varili 65,76 dolardan işlem görüyor
10:14
Sahte emeklilik belgesiyle araç ticaretine darbe
Karaman'da leylekler tarlalarda beslenirken görüntülendi
Karaman'da leylekler tarlalarda beslenirken görüntülendi
FOTO FOKUS
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 gözaltı
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 525 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ