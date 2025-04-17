Beşiktaş Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi başta olmak üzere bazı belediye başkanı ve üst düzey belediye yöneticilerine rüşvet verildiği ve ihalelere fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine Ocak ayında soruşturma başlatılmıştı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli tutuklanmıştı.

Operasyonun ikinci dalgası gerçekleştirildi

Beşiktaş, Beyoğlu ve Sancaktepe belediyelerindeki 12 görevli için yakalama kararı çıkarıldı.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ’ın da aralarında bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.