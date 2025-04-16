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Gündem
AA 16.04.2025 23:30

Fahrettin Altun: Gazetecilerin üzerinde mesleki sorumluluk bulunmaktadır

İletişim Başkanı Altun, "Bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımlar yapan kim olursa olsun, yasalarımızda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaktır. Bu süreçlerde gazetecilerin üzerinde, doğru ve teyitli bilgileri halkla paylaşmak gibi bir mesleki sorumluluk bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

Fahrettin Altun: Gazetecilerin üzerinde mesleki sorumluluk bulunmaktadır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin, bazı basın yayın organlarında yer alan, "CHP'nin 38. Kurultayı iptal ediliyor, CHP'ye kayyum atanıyor" iddiasını yalanladığı açıklamayı paylaştı.

Buna ilişkin değerlendirmede bulunan Altun, sosyal medyada kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan ve dezenformasyon içeren paylaşımların, yargı süreçlerinin yanı sıra toplumsal hayata da zarar verebileceğine işaret etti.

Altun, şunları söyledi:

"Son örneğine de bugün şahit olduğumuz bu dezenformasyon faaliyetlerine karşı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz başta olmak üzere ilgili kurumlarımız ivedilikle harekete geçmekte, gereken tedbirleri almaktadır. Bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımlar yapan kim olursa olsun, yasalarımızda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaktır. Bu süreçlerde gazetecilerin üzerinde, doğru ve teyitli bilgileri halkla paylaşmak gibi bir mesleki sorumluluk bulunmaktadır. Tüm basın kişi ve kurumlarımızın haberciliğin temel değerleri olan hakikat, dürüstlük ve objektiflik ilkelerine saygı göstermeleri, mesleklerini bu prensip ve sorumluluklara bağlı şekilde icra etmeleri, demokrasimizin ve milli menfaatlerimizin zarar görmemesi açısından oldukça önemlidir."

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Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
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