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İHA 17.04.2025 10:13

Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirmeden önceki son görüntüleri

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Önder’in yemek yediği son görüntüleri ortaya çıktı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, önceki akşam geçirdiği kalp krizinin ardından yaklaşık 12 saat süren bir ameliyata alındı.

Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Önder’in aort damarının yırtıldığı belirtilmişti.

Sırrı Süreyya Önder, geçen yıl rahatsızlığını Meclis'te anlatmıştı
Sırrı Süreyya Önder, geçen yıl rahatsızlığını Meclis'te anlatmıştı

Hastaneden yapılan açıklamada, Önder’in hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edilmişti.

Sırrı Süreyya Önder’in son görüntüleri ortaya çıktı

Sırrı Süreyya Önder’in, kalp krizi geçirmeden önce tek başına Beyoğlu’nda bulunan bir restorana gittiği ortaya çıktı.

Burada yemek yiyen Önder’in, ardından restorandan ayrıldığı görüldü.

Çalışanlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Önder’in yaklaşık yarım saat restoranda kaldığı öğrenildi.

Evine döndükten kısa bir süre sonra ise fenalaştığı bilgisi alındı.

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