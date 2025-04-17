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TRT Haber 17.04.2025 11:04

Hastaneden Önder açıklaması: Tedavilere iyi yanıt veriyor

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Önder'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Önder tedavilerimize iyi yanıt vermektedir" ifadelerini kullanıldı.

Hastaneden Önder açıklaması: Tedavilere iyi yanıt veriyor

Aort damarındaki yırtık nedeniyle ameliyata alınan ve yaklaşık 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama yapıldı.

Hastaneden yapılan yeni açıklamada "Sayın Sırrı Süreyya Önder, genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız. Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var.

Tansiyon ve dolaşimi düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altnda ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor. Bilgilerinize saygılarımızla sunarız" denildi.

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