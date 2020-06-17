Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

#Pençe-Kaplan Operasyonu başladı.

Kahraman Komandolarımız Haftanin’de! — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2020

Bu arada MSB tarafından "Pençe-Kaplan Operasyonu"na ilişkin ilk görüntüler de paylaşıldı.

[Grafik: TRT Haber]

MSB, operasyonunun son zamanlarda karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları çerçevesinde icra edildiğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Haftanin bölgesine başlattığı #PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Operasyonla ilgili detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı.https://t.co/xH7h7t5zFl pic.twitter.com/s13ottVkFL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 17, 2020

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kaplan Operasyonu; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir."

Akar operasyonu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden yönetiyor

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi, "Pençe Kaplan Operasyonu"nu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri İHA ve SİHA’larla desteklenen komandoların hava hücum harekatıyla bölgeye intikal ettiği Pençe-Kaplan Operasyonu'nu Milli Savunma Bakanı Akar ile TSK Komuta Kademesi anlık takip ediyor.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Harekat öncesinde brifing ile sahadaki son hazırlıklara ilişkin bilgi alan Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, harekatı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Hedefler tam isabetle vuruldu

MSB, hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerinin belirlenen hedefleri yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vurduğunu açıklayarak, operasyonun planlandığı şekilde başarıyla sürdüğünü belirtti.

“MSB: Komandolarımız hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmiştir.”



Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, #PençeKaplan operasyonunun ayrıntılarını @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/kPaWrz4wz3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 16, 2020

Gül ve Çelik'ten "Pençe-Kaplan Operasyonu"na destek mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Rabbim yiğit Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un ''Ordunun Duası'' şiirinden, "Millet için etti mi ordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer." dizelerine yer verdi.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını belirten Gül, "Rabbim yiğit Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

"Terör örgütlerini imha etmek meşru hakkımızdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan haklarını kullanarak teröre karşı etkili mücadelesini sürdürdüğüne işaret ederek, Türkiye'nin, sınırlarına, vatandaşlarına ve güvenlik güçlerine saldıran teröristlerle mücadele etmenin en doğal hakkı ve görevi olduğunu vurguladı.

Ülkenin ve insanlığın düşmanı olan terör örgütlerinin Türkiye'ye saldırırken başka ülkelerin topraklarını kullandığına dikkati çeken Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu terör örgütlerini bulundukları yerde imha etmek meşru hakkımızdır. Türkiye'nin terörle mücadelesi en temel hukuk ilkelerinden güç almaktadır. Bu terör örgütlerinin o topraklarda bulunması gayrı meşrudur. Bunu eleştirmeyenlerin, Türkiye'nin meşru terörle mücadelesi hakkında olumsuz açıklama yapmaları teröre destek vermek anlamına gelir.

Milletimizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz terörle mücadele, dünyanın en meşru mücadelesidir. Gücünü hukuktan ve haklılıktan alan güçlü bir terörle mücadele yürütüyoruz. Dualarımız ve desteğimiz kahraman komandolarımızla beraber. Allah yardımcıları olsun. Kılıçları keskin olsun."

“MSB: Operasyon PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir."



SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, başarıyla devam eden #PençeKaplan operasyonunu @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/t0RUaqsyHl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 16, 2020

TBMM Başkanı Şentop: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen "Pençe-Kaplan Operasyonu"na ilişkin paylaşımda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Bölgemizde barışın tesis edilebilmesi için hayati önem arz eden terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Cenab-ı Allah, sınırlarımızın muhafazası ve milletimizin selameti için mücadele yürüten kahraman askerlerimizin yardımcısı olsun."