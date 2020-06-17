Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 46 bin 800 test yapıldı, 1467 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1015 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 721 bin 3, vaka sayısı 181 bin 298, vefat sayısı 4 bin 842 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 732, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 303, toplam iyileşen hasta sayısı ise 153 bin 379 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile videokonferansla görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.

Emine Erdoğan'dan dünya liderlerinin eşlerine "Covid-19" mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünya liderlerinin eşlerine mektup göndererek, onları Covid-19 ile gelen farkındalığın kalıcı olması adına, doğal tarım uygulamalarının yaygınlaştırıldığı, tabii kaynakların adaletli kullanımının sağlandığı, insan sağlığına bütüncül yaklaşıldığı yeni bir başlangıç için birlikte yapabilecekleri konusunda düşünmeye davet etti.

Mektubunda, "Covid-19 bize bir kez daha göstermiştir ki felaketler karşısında din, dil, ırk ve cinsiyet ayırt etmeksizin tüm insanlık olarak eşit ve birbirine muhtaç durumdayız. O yüzden de ortak sorumluluk almak zorundayız." ifadesine yer veren Emine Erdoğan, el ele verildiğinde bu krizin öze dönüş yolculuğu olarak tamamlanabileceğine ve sürdürülebilir bir geleceğe adım atılabileceğine inandığını vurguladı.

5 ilde daha maskesiz sokağa çıkılamayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu.

Böylece 42 ilde (Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa) maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim gündemini değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kanal 24 canlı yayınında, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınav için alınan koronavirüs önlemlerini anlattı.

Selçuk, Covid-19 tanısı alan öğrencilerin velilerinin, LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ayrı binalarda katılım için Sınav Bölge Komisyonuna başvurabileceğini bildirdi.

Uzaktan eğitim süreci 19 Haziran'da sona eriyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başlanan uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.

EBA TV'de 29 Haziran'da tüm yaz tatilini kapsayacak yeni yayın kuşağı başlatılacak. Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ve üç hafta sürecek.

YKS'ye girecek yaklaşık 30 bin adayın sınav merkezleri talepleri üzerine değiştirildi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir kentte ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adayların bu yöndeki taleplerinin alındığını belirterek, "Bu kapsamda YKS'ye başvuru yapan 2 milyon 437 bin 119 adayımızdan 29 bin 603'ünün sınav yerleri, talepleri üzerine değiştirildi." dedi.

Devlet Tiyatroları yeniden seyirciyle buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 ile mücadele kapsamında yaklaşık 3 aydır kapalı olan Devlet Tiyatroları, 2 Temmuz'da "Açık Hava Yaz Oyunları" ile perdelerini açacak.

Bu kapsamda İstanbul Devlet Tiyatrosunun "80 Günde Devr-i Alem" oyunu 2, 3 ve 4 Temmuz'da Ankara'da sahnelenecek.

CHP Genel Merkezi'nde bir çalışanda koronavirüse rastlanması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'ın sekreterinde virüse rastlanması sonucu testten geçirilen, temasta olduğu kişilerin sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

Adli ve idari yargıda koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşma ve keşifler başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşifler dün itibarıyla başladı. Adliyelerin normal işlerine başlamasıyla birlikte Ankara Adalet Sarayı'na girişlerde de kuyruk oluştu.

Adliyelerde normalleşme döneminin başlamasıyla Ankara Adliyesi'nde de bazı mahkemeler kendilerine has tedbirler uyguladı.

Bu kapsamda, adliye giriş kapılarına sosyal mesafe kurallarını hatırlatan uyarı ve bilgilendirme afişleri ile duruşma salonlarının kapılarına içeriye en fazla kaç kişinin girebileceğinin belirtildiği levhalar asıldı. Ayrıca mübaşirler, duruşma sırasında nasıl davranılması gerektiği konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Adliyede yoğunluğun artmasıyla birlikte kimi mahkeme ve kalemler ise koronavirüse karşı farklı tedbirlere başvurdu. Bazı duruşma salonlarında sanık ile mahkeme heyeti arasına şeffaf naylon branda çekildiği, bazılarında ise hakim kürsünün etrafının çıta ve brandayla izole edildiği görüldü.

Öte yandan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü darbe davası, Covid-19 nedeniyle verilen aranın ardından yeniden görülmeye başlandı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine, Covid-19 tedbirleri alınarak devam edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ertelenen 300 itfaiye eri alımı için güncelleme yaparak yeniden ilana çıktı.