Rekabet Kanunu 26 yıl sonra köklü şekilde değişti. Rekabetin korunmasına yönelik hazırlanan kanun teklifi Meclis'te yasalaştı. Tekelleşmeyi önleyecek adımlar AB normlarına uygun hale getirilecek.

Rekabet hukukunun Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesini amaçlayan kanun Meclis'ten geçti.

Bu doğrultuda, rekabet hukuku mevzuatına "Taahhüt ve uzlaşma müessesesi" adı altında iki yeni uygulama getirilecek.

Ticarette tekelleşmenin önüne geçilecek, bu alandaki incelemeler arttırılacak.

Hem elektronik ortamdaki veri ve bilgilerin, hem de tutulan defterlerin yerinde incelemelerle kopyası ve fiziki örnekleri alınabilecek.

