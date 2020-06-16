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Bakan Akar Estonyalı mevkidaşıyla görüştü
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı hulusi Akar ile Estonya Savunma Bakanı Juri Luik, yarın yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO ve ikili konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Etiketler: hulusi akarSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 20:55
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