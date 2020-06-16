Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı hulusi Akar ile Estonya Savunma Bakanı Juri Luik, yarın yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO ve ikili konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.