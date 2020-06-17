Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Rabbim yiğit Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." ifadesini kullandı.

Gül, yaptığı paylaşımda, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un ''Ordunun Duası'' şiirinden, "Millet için etti mi ordum sefer. Kükremiş aslan kesilir her nefer." dizelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin uluslararası hukuka dayanan haklarını kullanarak teröre karşı etkili mücadelesini sürdürdüğüne işaret etti.

Türkiye'nin, sınırlarına, vatandaşlarına ve güvenlik güçlerine saldıran teröristlerle mücadele etmesinin en doğal hakkı ve görevi olduğunu vurguladı.

"Terörü eleştirmeyenler, Türkiye'nin mücadelesini eleştiremez"

Çelik, "Bu terör örgütlerini bulundukları yerde imha etmek meşru hakkımızdır." dedi. Çelik bu durumu eleştirmeyenlerin, Türkiye'nin meşru terörle mücadelesi hakkında olumsuz açıklama yapmalarının teröre destek vermek anlamına geleceğini vurguladı.

"Gücünü hukuktan ve haklılıktan alan güçlü bir terörle mücadele yürütüyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dualarımız ve desteğimiz kahraman komandolarımızla beraber. Allah yardımcıları olsun. Kılıçları keskin olsun." diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop: Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe Kaplan Operasyonuyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bölgemizde barışın tesis edilebilmesi için hayatî önem arz eden terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Cenab-ı Allah, sınırlarımızın muhafazası ve milletimizin selameti için mücadele yürüten kahraman askerlerimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.