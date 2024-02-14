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Gündem
AA 14.02.2024 00:59

İletişim Başkanlığı, "Toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, "Toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı" iddiasını yalanladı

Merkezden yapılan açıklamada, Erzincan'da meydana gelen toprak kaymasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince toprağın Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntüler, Fırat Nehri ya da herhangi bir baraja değil, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninin atık havuzuna aittir."

Toprak kaymasının ardından nehre herhangi bir malzemenin ulaşması veya karışmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Bölgede meydana gelen toprak kaymasının, maden alanındaki atık havuzu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

 

"Göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın beş katı" iddiası da yalanlandı

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Erzincan'da göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın beş katı' iddiası doğru değildir. Erzincan İliç'teki altın madeni alanında yaşanan toprak kaymasının ardından yapılan sayımda, maden sahasında çalışan 667 işçiden 9'una henüz ulaşılamamıştır. Kayıp işçilerle ilgili arama kurtarma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."

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