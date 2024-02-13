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Gündem
AA 13.02.2024 23:45

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Faruk Özçelik ve Bakanlık Bürokratlarımız bölgeye intikal halindedir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada "Bakan Yardımcımız Sayın Faruk Özçelik ve Bakanlık Bürokratlarımız bölgeye intikal halindedir" denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Faruk Özçelik ve Bakanlık Bürokratlarımız bölgeye intikal halindedir
[Fotograf: AA]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan işçileri kurtarmak için sahada gerekli çalışmaların yapıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Erzincan ili İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle toprak altında kalan işçilerimizin Erzincan ili İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelan. Bakan Yardımcımız Sayın Faruk Özçelik ve Bakanlık Bürokratlarımız bölgeye intikal halindedir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz. Konuyla ilgili olarak detaylı inceleme ve soruşturma süreci için 3 başmüfettiş, 1 müfettiş olmak üzere iş müfettişlerimizi ve SGK müfettişlerimizi bölgeye sevk ettik. Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşları ile sahada gerekli çalışmaları yürütmektedir. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verdi. 

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Erzincan Heyelan Maden Altın
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