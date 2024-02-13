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DHA 13.02.2024 21:58

MSB: Araç kazası sonucunda yaralanan, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in şehit olduğunu duyurdu.

MSB: Araç kazası sonucunda yaralanan, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazasında yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğu açıklandı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu sözlere yer verildi:

"3'üncü Komando Tugay Komutanlığınca 13 Şubat 2024 tarihinde, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel, Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"
 

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