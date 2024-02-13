Heyelan bölgesine çevre illerden araç ve personel desteği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sosyal medya hesabından Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin bulunduğu alanda meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Erzincan’da maden ocağında meydana gelen toprak kayma hadisesi tüm ülkemizi olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak; olayın yaşandığı ilk andan itibaren Sn. Bakanımızın talimatıyla Trabzon, Elazığ ve Sivas Bölge Müdürlüklerimizden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla olay yerine araç ve personel desteği sağlanmıştır.

Ekiplerimiz, işçilerimizin kurtarılması için tüm imkanları ile sahada çalışmalarını sürdürmektedir.

Temennimiz, can kaybı yaşanmadan işçilerimizin kurtarılması ve sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşturulması.

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim her türlü kaza ve afetten milletimizi korusun."