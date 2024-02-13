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Gündem
TRT Haber 13.02.2024 21:12

Bakan Bayraktar yurt dışı programını yarıda keserek bu gece bölgeye geçeceğini duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya paylaşımında yurt dışı programını yarıda keserek bu gece itibariyle bölgeye geçeceğini ifade etti.

Bakan Bayraktar yurt dışı programını yarıda keserek bu gece bölgeye geçeceğini duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin bulunduğu alanda meydana gelen toprak kaymasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya paylaşımında yurt dışı programını yarıda keserek bu gece itibariyle bölgeye geçeceğini ifade etti ve şu sözlere yer verdi:

"Erzincan’ın İliç ilçesinde yaşanan maden kazası sonrası 9 maden işçimize ulaşmak için bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir.

Bakanlık olarak ilk andan itibaren oluşturduğumuz kriz merkezinde gelişmeleri anbean takip ediyoruz.

Çalışmaları yakından koordine etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızla bulunduğum yurt dışı programını yarıda keserek bu gece itibarıyla bölgeye geçeceğim."

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Alparslan Bayraktar Erzincan Heyelan Altın
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