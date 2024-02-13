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TRT Haber 13.02.2024 19:04

"Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapakları kapatıldı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." denildi.

"Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapakları kapatıldı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında toprak altında kalan işçilerimize bir an evvel sağ salim ulaşılması en büyük temennimiz.

Devletimizin tüm imkânlarıyla sahadayız. Arama kurtarma çalışmaları AFAD koordinasyonunda devam ediyor.

Bununla birlikte toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız merkez ve İl Müdürlüğümüz Denetim Ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık.

Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz."

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Erzincan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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