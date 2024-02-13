İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin bulunduğu alanda meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklamada bulundu.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için tüm kurum ve kuruluşlarımız tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, madenci kardeşlerimizin kurtarılması ve bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır.

Madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyoruz.

Vatandaşlarımızın resmî kanallar yoluyla teyit edilmemiş ve doğruluğundan emin olunmayan sosyal medya içeriklerine itibar etmemesi, doğru bilgi için resmî kanalları takip etmesi önem arz etmektedir.

Allah ülkemizi tüm kazalardan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun."