Hafif Sağanak Yağışlı 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.02.2024 18:29

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin bulunduğu alanda meydana gelen toprak kaymasına ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımız, madenci kardeşlerimizin kurtarılması ve bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin bulunduğu alanda meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklamada bulundu.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için tüm kurum ve kuruluşlarımız tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, madenci kardeşlerimizin kurtarılması ve bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır.

Madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyoruz.

Vatandaşlarımızın resmî kanallar yoluyla teyit edilmemiş ve doğruluğundan emin olunmayan sosyal medya içeriklerine itibar etmemesi, doğru bilgi için resmî kanalları takip etmesi önem arz etmektedir.

Allah ülkemizi tüm kazalardan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun."

ETİKETLER
Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Tuğay'ın ailesine başsağlığı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:09
"Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapakları kapatıldı"
18:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'daki toprak kaymasıyla ilgili tüm imkanların seferber edilmesini istedi
18:41
İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesini kuşatarak boşaltılmasını istedi
18:29
Fransa'da Filistin devletinin tanınması çağrısı yapan önerge meclise sunulacak
18:44
Guterres'ten Gazze'deki açlığa vurgu
18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Tuğay'ın ailesine başsağlığı mesajı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Erzincan'da toprak kayması anı güvenlik kamerasında
Erzincan'da toprak kayması anı güvenlik kamerasında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ