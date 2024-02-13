Hafif Sağanak Yağışlı 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.02.2024 17:14

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu toplandı

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, saha incelemelerini tamamladıklarını ve rapor yazım aşamasına geçeceklerini belirterek, "İnşallah sektöre yol gösterecek bir rapor olacak. Bundan sonraki mevzuat faaliyetlerinde ve sektörün sorunlarıyla ilgili güzel çözümler bulacağımıza inanıyorum." dedi.

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu toplandı
[Fotograf: AA]

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığında toplandı.

Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonunun, 4 aylık çalışma döneminde yaptığı faaliyetleri anlatan Karayel, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizi ile iç sulardaki avcılık faaliyetleriyle ilgili incelemeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu toplandı

Balıkçı barınakları ile balık işleme tesislerini ziyaret ettiklerini, sektör paydaşları ve akademisyenlerle toplantılar yaptıklarını anlatan Karayel, "Araştırma Komisyonu bölge ve illere yaptığımız ziyaretler için 11 bin kilometrenin üzerinde bir yol katetmiş oldu ve 2 bin sayfa tutanak düzenlendi. İstişarelerde söylenen her şeyi tam tutanakla kayıtlara geçirdik. Tüm söylenenler kayıtlarımızda var. Rapor yazım aşamasında bunların hepsini dikkate alacağız." diye konuştu.

Komisyonun çalışma süresinin 17 Şubat'ta sona ereceğini ve rapor yazım aşamasına geçeceklerini ifade eden Karayel, "İnşallah sektöre yol gösterecek bir rapor olacak. Bundan sonraki mevzuat faaliyetlerinde ve sektörün sorunlarıyla ilgili güzel çözümler bulacağımıza inanıyorum." dedi.

Toplantıda, komisyon üyeleri rapor yazımına ilişkin görüşlerini paylaştı.

ETİKETLER
TBMM Komisyonları
Sıradaki Haber
Erzincan'da toprak kayması: 4 savcı görevlendirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:56
Weimar üçgeni ülkeleri Rusya'ya karşı iş birliğini güçlendirecek
17:50
FKÖ: İsrail'in Damon Hapishanesi'ndeki 60 kadın adeta mezarlıkta yaşıyor
17:46
Çin'de pandaların kafesine nesne atan kişi ömür boyu parka giremeyecek
17:34
Park halindeyken alev alan araç küle döndü
17:40
İBB Başkan adayı Kurum, Kadir Topbaş'ın Mevlid-i Şerifi'ne katıldı
17:17
ABD'de enflasyon ocakta beklentileri aştı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ve uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ve uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ