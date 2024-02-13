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TRT Haber 13.02.2024 16:30

Turgut Altınok: Ankara'da 5 yıl, boş yıl oldu

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Kalecik ilçesini ziyaret eden Altınok, mevcut Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı "Ankaramızın 5 yılı, boş yılı olmuştur" sözleriyle eleştirdi.

Turgut Altınok: Ankara'da 5 yıl, boş yıl oldu

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Kalecik'te Cumhur İttifakı teşkilatlarıyla buluştu. Ardından pazar esnafını ziyaret etti.

Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı şu sözlerle eleştirdi:

"Ankaramızın 5 yılı boş yıl olmuştur değerli hemşerilerim. Ben diyor hizmet yapmadım. Projem yok. Bu şehre bir projem yok diyor. Niye büyükşehire aday oluyorsun onu soruyorum. Vermiş olduğu sözün kaçta kaçını gerçekleştirmiş? Yüzde 90'ını gerçekleştirememiş. Birisi söz verse verdiği sözün yüzde 90'ını gerçekleştirmezse ona inanır mısınız?"

Turgut Altınok, vatandaşların sorun ve taleplerini de dinledi, çözüm projelerini anlattı. 

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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