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Gündem
TRT Haber 13.02.2024 16:58

Erzincan'da toprak kayması: 4 savcı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'da maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayıyla ilgili 4 savcının görevlendirildiğini açıkladı.

Erzincan'da toprak kayması: 4 savcı görevlendirildi

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

Büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

"4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili 4 savcının görevlendirildiğini belirterek şunları aktardı:

"Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum."

Erzincan'da madenin bulunduğu bölgede toprak kayması
Erzincan'da madenin bulunduğu bölgede toprak kayması

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Erzincan Yılmaz Tunç
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