Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'daki toprak kaymasıyla ilgili tüm imkanların seferber edilmesini istedi

İletişim Başkanlığı, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin bulunduğu alanda meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kayması ile ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’dan bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi."



