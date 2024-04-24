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Gündem
AA 24.04.2024 07:25

İletişim Başkanlığı Prof. Dr. Üstün Ergüder'in üniversiteye alınmadığı iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'in üniversite kampüsüne giriş kısıtlanmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı Prof. Dr. Üstün Ergüder'in üniversiteye alınmadığı iddialarını yalanladı

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Boğaziçi Üniversitesinin eski rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, uzun yıllar görev yaptığı üniversitesine alınmıyor." iddiasının manipülasyon içerdiği bildirdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eski rektör Prof. Dr. Üstün Ergüder'in aracı, kampüs nizamiyesine girişi sırasında, okula araçla giriş için zorunlu olan etiketin eski olması gerekçesiyle, kendisini tanımayan güvenlik görevlileri tarafından durdurulmuştur. Üniversite rektörlüğünün konudan haberdar olmasının hemen ardından sorun ivedilikle çözülmüş ve ilgili güvenlik görevlisi uyarılmıştır. Eski rektör Ergüder'in Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne girişinin kısıtlanması söz konusu değildir."

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İletişim Başkanlığı Boğaziçi Üniversitesi
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