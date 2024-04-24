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Gündem
AA 24.04.2024 05:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier ile bir araya gelecek
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Steinmeier'i yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.

Yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecek.

Görüşmelerde ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaştaki son gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, küresel ve bölgesel konular görüşülecek.

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