Çok Bulutlu 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.04.2024 23:38

T3 Vakfı'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı DENEYAP Teknoloji Atölyeleri öğrencileriyle beraber kutladı.

T3 Vakfı'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

T3 Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Küçüksu Kasrı'nda 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen DENEYAP Şenliği'nde çocuklar çeşitli etkinliklere katıldı. DENEYAP öğrencileri halat çekme yarışması yaptı, ip atladı, bilim etkinliklerinde yer aldı.

İsrail zulmünün durmasına, Filistin'in özgür olmasına dikkati çekmek isteyen DENEYAP Teknoloji Atölyesi öğrencileri, Filistinli kardeşlerinin acılarını hafifletmek ve onların yanlarında olduklarını belirtmek için Filistin bayrağı renkleri ile yapılan uçurtmalardan Filistin bayrağı yaptı. Daha sonra öğrenciler uçurtmaları gökyüzüne uçurdu.

DENEYAP Şenliği'ne, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da katıldı.

Selçuk Bayraktar, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri öğrencileri ile birlikte Filistinli çocuklar adına Filistin bayrağı renkleri ile yapılan uçurtmaları gökyüzüne uçurdu ve "Yaşasın özgür Filistin, yaşasın özgür Kudüs." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
23 Nisan
Sıradaki Haber
Uraloğlu TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda, gazetecilerin sorularını yanıtladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:58
İsrail ordusu, ABD'nin yaptırım hedefindeki taburun Gazze'de saldırıya katıldığını duyurdu
23:21
Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 34 şüpheli tutuklandı
23:20
Erzincan’da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
22:50
Uraloğlu TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda, gazetecilerin sorularını yanıtladı
22:39
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı İvanov, rüşvet aldığı şüphesiyle gözaltına alındı
22:32
Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü yaya geçidinde 4 kişiye çarptı
Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı
Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar
Sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ